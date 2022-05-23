Ханкайский район, Приморский край, 23 мая, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Ханкайском округе завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Пресс-служба ДПЧС РО ДТП

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Автоавария случилась в декабре 2021 года на 80 км автодороги «Михайловка — Турий Рог».

52-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Touring Hiace, двигаясь со стороны села Хороль в Камень-Рыболов, будучи в состоянии сильного утомления, не справился с управлением и съехал с дороги, автомобиль опрокинулся в кювет. В салоне находились пять человек.

В результате ДТП 41-летняя женщина и 63-летний мужчина получили травмы, от которых скончались на месте ДТП до приезда врачей. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель и ещё два пассажира получили травмы различной степени тяжести.

Водителю грозит срок до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, возле села Калбатау Восточно-Казахстанской области Казахстана 22 мая произошло ДТП, в котором погибли пять человек.