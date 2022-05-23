Владивосток, 23 мая, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Сразу два крупных судебных иска между акционерами ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» инициированы в арбитраже Приморского края. Оба дела на сумму более 4,6 млрд рублей. Заявления судом пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

new.fishport.ru ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»

Читайте также: Нашла коса на камень — как пересеклись интересы Кожемяко и Дарькина

В первом деле истцом является Александр Евдокимов, чьи данные совпадают с данными акционера ВМРП, который на осень 2021 года имел в активе 24,99% акций. Евдокимов также руководил минимум двумя компаниями, которые принадлежат семье губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Он же имеет общий актив с сыном губернатора — Никитой Кожемяко (калужскую компанию «Ворсино Айс»).

Ответчики в деле — директор ВМРП Александр Шевченко и ещё один акционер ВМРП — ООО «Геотэкс» (51,9%). Последнее связывают с семьей бывшего приморского губернатора Сергея Дарькина.

По второму делу истцом выступает АО «Ником-Восток», ответчики — те же.

Оба иска поданы 23 мая 2022 года. Сумма и там, и там — 4 619 166 000 рублей. Детали пока не сообщались.

В обоих делах третьи лица — ВМРП, ООО «Владивостокский рыбный терминал» и ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал». Владельцы двух последних компаний — «Геотэкс» и бизнесмен Денис Сарана, также имеющий отношение к акционерам ВМРП.

Читайте также: Что искала ФСБ в рыбном порту и при чём тут бывшие мэр и губернатор?

Напомним, в апреле 2022 года компания «Ником-восток» подала иск к Шевченко, ВМРП и ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал» о признании договоров от 2009, 2012 годов, которые были пролонгированны на 2021–2022 годы, недействительными. Истец также требовал применить последствия признания сделок недействительными. Детали пока не известны. Иск оставлен без движения.

В последние годы в ВМРП не всё гладко. Это далеко не первый скандал.

Читайте также: Родственник Грефа получил долю в рыбном порту Владивостока?