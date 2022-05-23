Южно-Сахалинск, 23 мая, 2022, 06:49 — ИА Регнум. На Сахалине в реке Красноярке обнаружили труп 19-летней девушки. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства её смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 мая в областном СУ СКР.

(сс) Pochestorie Труп

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Труп был обнаружен в 2-х км от Быковских порогов.

Следователи не обнаружили признаков совершения в отношении погибшей преступления. По предварительной версии, она захлебнулась водой. Тело направили на судебно-медицинское освидетельствование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнереченске пойдёт под суд 33-летний местный житель за убийство и незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия.