Рыбинск, Ярославская область, , 06:47 — REGNUM На выборах мэра Рыбинска Ярославской области подсчитаны голоса на всех участках. По предварительным данным, победу одержал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Рудаков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Дмитрий Рудаков Rybinsk.ru

За Дмитрия Рудакова проголосовали 63,42% принявших участие в голосовании избирателей. На втором месте депутат муниципального совета от КПРФ Олег Леонтьев с результатом 19,11%, на третьем — кандидат от «Справедливой России», депутат сельского поселения Александр Бокарев (8,5%).

Александр Белов от ЛДПР набрал 3,42%, Игорь Милорадов от «Коммунистов России» 2,47%, Константин Тукеев от «Партии пенсионеров за социальную справедливость» 1,47%.

Всего в голосовании приняли участие 20 181 человек, явка составила 13,4%. Прямые досрочные выборы мэра Рыбинска (единственный городской округ в регионе, где сохранились прямые выборы) состоялись 22 мая. Пост стал вакантным после ухода в отставку по собственному желанию Дениса Добрякова.

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