Пекин, , 06:45 — REGNUM Двусторонний товарооборот между Китаем и Южной Кореей превысил $360 млрд благодаря быстрому развитию экономических и торговых связей между двумя странами, сообщило Министерство коммерции, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Совокупный объем двусторонних инвестиций между двумя странами превысил $100 млрд, сообщил на пресс-конференции представитель министерства Шу Цзюэтин.

Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство, которое вступило в силу в начале этого года, предоставило Китаю и Южной Корее более широкие возможности для углубления экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, поскольку обе страны являются участниками торгового договора, сказал Шу.

Китай готов работать с США над углублением двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества и расширением новых областей сотрудничества на благо двух стран и двух народов, добавил Шу.