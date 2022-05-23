Пермь, 23 мая, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В Перми на ул. Ленина заменят светильники. Аукцион уже объявлен.

City-yaroslavl.ru Фонари

Стартовая цена контракта составляет 583,3 млн рублей. Планируется, что заменят 670 светильников и столбов. Капитальный ремонт улицы проведут до конца апреля 2023 года.

Кроме того, согласно техзаданию, подрядчик должен заняться тротуарами и переустройством трамвайного электрохозяйства. Предполагается, что ремонт пройдет в два этапа. Траты в 2022 году на реализацию части проекта составят 489 млн рублей. Второй этап намечен на 2023 год с расходами в объеме 94 млн рублей.