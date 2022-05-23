Токио, , 06:41 — REGNUM Вашингтон готов вместе с Токио противостоять различным вызовам, заявил 23 мая прибывший с официальным визитом в Японию президент США Джо Байден. Об этом сообщает японское общественное телевидение.

«Союз США и Японии уже давно является краеугольным камнем мира и процветая в регионах Индийского и Тихого океанов. И США по-прежнему в полной мере привержены защите Японии, мы вместе справимся с вызовами сегодня и в будущем», — сказал Байден на встрече с японским премьер-министром Фумио Кисидой.

Американский президент сообщил, что намерен обсудить, как союз Японии и США можно будет использовать не только в Тихоокеанском регионе, но и в мире. Байден отметил, что в ходе встречи планируется запустить рамочную договорённость по экономическому сотрудничеству с другими странами этого региона.

Стоит отметить, что ранее Байдена принял император Японии Нарухито. На этой встрече американский лидер заявил, что отношения двух стран основаны на «глубоких связях» между их жителями.