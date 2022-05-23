Пекин, , 06:40 — REGNUM Министерство коммерции Китая заявило, что оно продолжит стабилизацию иностранных инвестиций и обеспечит лучшую деловую среду и услуги для иностранных компаний, сообщает агентство Синьхуа.

Инвестиции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Под влиянием множества факторов Китай сталкивается со многими проблемами при использовании иностранного капитала. Но благоприятные факторы, влияющие на иностранные инвестиции Китая, не изменились», — заявил на пресс-конференции представитель Министерства коммерци Шу Цзюэтин .

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в материковую часть Китая, в фактическом использовании, выросли на 20,5% в годовом исчислении до 478,61 млрд юаней за первые четыре месяца года, показали данные министерства торговли. В долларовом выражении приток вырос на 26,1% в годовом исчислении до $74,47 млрд, сообщило министерство.

«Китай остается привлекательным для иностранных инвестиций, поскольку его экономические основы для долгосрочного роста остаются прочными и неизменными. Иностранные предприятия с оптимизмом смотрят на свои долгосрочные перспективы развития в стране», — добавил Шу.

Шу объяснил быстрый рост ПИИ привлекательным рынком страны, стремлением к открытости и оптимизированной деловой средой.