Пекин, 23 мая 2022, 06:40 — REGNUM Министерство коммерции Китая заявило, что оно продолжит стабилизацию иностранных инвестиций и обеспечит лучшую деловую среду и услуги для иностранных компаний, сообщает агентство Синьхуа.
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в материковую часть Китая, в фактическом использовании, выросли на 20,5% в годовом исчислении до 478,61 млрд юаней за первые четыре месяца года, показали данные министерства торговли. В долларовом выражении приток вырос на 26,1% в годовом исчислении до $74,47 млрд, сообщило министерство.
Шу объяснил быстрый рост ПИИ привлекательным рынком страны, стремлением к открытости и оптимизированной деловой средой.