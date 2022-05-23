Пекин, 23 мая, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Министерство коммерции Китая заявило, что оно продолжит стабилизацию иностранных инвестиций и обеспечит лучшую деловую среду и услуги для иностранных компаний, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Инвестиции

«Под влиянием множества факторов Китай сталкивается со многими проблемами при использовании иностранного капитала. Но благоприятные факторы, влияющие на иностранные инвестиции Китая, не изменились», — заявил на пресс-конференции представитель Министерства коммерци Шу Цзюэтин .

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в материковую часть Китая, в фактическом использовании, выросли на 20,5% в годовом исчислении до 478,61 млрд юаней за первые четыре месяца года, показали данные министерства торговли. В долларовом выражении приток вырос на 26,1% в годовом исчислении до $74,47 млрд, сообщило министерство.

«Китай остается привлекательным для иностранных инвестиций, поскольку его экономические основы для долгосрочного роста остаются прочными и неизменными. Иностранные предприятия с оптимизмом смотрят на свои долгосрочные перспективы развития в стране», — добавил Шу.

Шу объяснил быстрый рост ПИИ привлекательным рынком страны, стремлением к открытости и оптимизированной деловой средой.