Оренбург, , 06:35 — REGNUM Арбитражный суд Оренбургской области отказал в удовлетворении иска компании «Дорстрой-Уфа» к Управлению строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга. Подрядчик пытался взыскать свыше 34 млн рублей. Об этом сообщают СМИ.

Строительная компания в 2020 году в рамках муниципальных контактов занималась ремонтом ряда улиц в областном центре. Из-за некачественного ремонта заказчик отказался платить деньги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в частности, серьёзные претензии были предъявлены относительно благоустройства и ремонта улицы Туркестанской. За срыв договора компанию оштрафовали на 1,3 млн рублей, впоследствии штраф снизили до 1,144 млн рублей. Сроки завершения ремонта были сорваны. Кроме того, пришлось переделывать тротуары.

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