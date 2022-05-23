Пекин, 23 мая, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Новый банк развития БРИКС (НБР) выпустил номинированные в юанях облигации на сумму 7 млрд юаней (около $1,04 млрд) на межбанковском рынке облигаций Китая со сроком погашения три года, сообщает агентство Синьхуа.

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После завершения выпуска банк будет иметь в общей сложности облигации на сумму 30 млрд юаней, выпущенных в рамках его программ облигаций в юанях на китайском межбанковском рынке облигаций.

Чистые поступления от продажи облигаций составят часть общих корпоративных ресурсов банка и будут использованы для финансирования инфраструктуры и мероприятий по устойчивому развитию в странах-участниках банка, говорится в сообщении НБР.

«Эта сделка является еще одной важной вехой для банка. С успешным проведением такого крупного выпуска, НБР вновь зарекомендовал себя как высококачественный эмитент на рынке облигаций в юанях», — сказал вице-президент и финансовый директор НБР Лесли Маасдорп .

НБР со штаб-квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС, а именно Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. Банк официально открылся в июле 2015 года.