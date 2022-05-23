Пекин, , 06:31 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность усилий по укреплению научно-технической самостоятельности Китая и укреплению культурного доверия, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета, сделал эти замечания в письме, адресованном молодым ученым Нанкинского университета, возвращающимся после учебы за границей.

Напомним, что Китай занимается активным развитием технической, научной и культурной сфер жизни и экономики страны. В целом ряде регионов создаются специальные кластеры. Так, например, в провинции Хайнань создается туристический кластер, который должен выйти на глобальный уровень к середине века.