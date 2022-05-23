Ульяновск, , 06:29 — REGNUM В Ульяновской области примерно на одном уровне остаётся количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По оперативной информации ведомства, 22 мая в Ульяновской области предварительно выявлено 38 носителей инфекции. Напомним, что 21 мая в регионе было подтверждено 37 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 18 — 20 мая выявлялось по 38 случаев инфицирования.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 2 087 243 лабораторных исследования на SARS-CoV-2, в том числе 22 мая проведено 1544 исследования.

Напомним, что в пиковые периоды заболевания COVID-19 количество проводимых тестов в Ульяновской области превышало 6 тыс. в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально выявлено 202 607 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 197 038 человек, скончались 4677 ковид-больных.