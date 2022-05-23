Ульяновск, 23 мая, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области примерно на одном уровне остаётся количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По оперативной информации ведомства, 22 мая в Ульяновской области предварительно выявлено 38 носителей инфекции. Напомним, что 21 мая в регионе было подтверждено 37 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 18 — 20 мая выявлялось по 38 случаев инфицирования.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 2 087 243 лабораторных исследования на SARS-CoV-2, в том числе 22 мая проведено 1544 исследования.

Напомним, что в пиковые периоды заболевания COVID-19 количество проводимых тестов в Ульяновской области превышало 6 тыс. в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально выявлено 202 607 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 197 038 человек, скончались 4677 ковид-больных.