Москва, 23 мая, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, которые ввели государства Запада, наиболее сильно ударили по бедным странам. Об этом заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп в интервью, опубликованном 23 мая РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Уже можно отметить, что цены на все продукты выросли, — сказал малийский министр. — Также могут быть затронуты банковские операции».

Диоп отметил, что санкции, направленные против России, в бедных странах парализовали экономическую систему. Начались проблемы со снабжением населения. Сказывается то, что в бедных странах не могут купить пшеницу, которую ранее приобретали в РФ и на Украине.

«Мы видим готовность России помочь Мали справиться с этой ситуацией и ценим эти усилия», — подчеркнул Диоп.

Он отметил, что из-за проблем с продовольствием могут пострадать больше жителей, чем от терактов.