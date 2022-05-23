Берлин, , 06:27 — REGNUM Резкого увеличения числа пациентов, заражённых обезьяньей оспой, ожидает министерство здравоохранения Германии. Об этом 23 мая сообщило агентство DPA.

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Ро данным агентства, в отчёте минздрава ФРГ комитету по здравоохранению Бундестага сказано, что в странах Европы и в Германии следует ожидать роста числа инфицированных обезьяньей оспой в связи с многочисленными контактами лиц, у которых уже подтверждено заражение.

Согласно данным на середину дня 22 мая, в Германии выявлено четыре случая заражения обезьяньей оспой: один из них в Мюнхене, три в Берлине. Ещё у нескольких пациентов с подозрением на инфекцию взяты пробы для изучения. Уточняется, что одновременно начата работа по установлению всех лиц, контактировавших с инфицированными.

В отчёте минздрава Германии указано на международное распространение заболевания и росте числа «подозрительных случаев» сразу в нескольких странах мира. Кроме того, в ведомстве не исключили, что вакцина от натуральной оспы может быть эффективна и от оспы обезьян.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Аргентине проверяют первый возможный случай заражения обезьяньей оспой.

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