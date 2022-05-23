Жешув, Польша, 23 мая 2022, 06:26 — REGNUM Звание «Город-спаситель» присвоил польскому Жешуву президент Украины Владимир Зеленский. Он подписал соответствующий указ.

Зеленский
Зеленский
Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации украинских массмедиа, через Жешув проходили поставки западных вооружений для Киева. Аэропорт Жешува стал главным хабом западных союзников Украины.

Зеленский заявил, что лично ввёл новое звание — «город-спаситель» — для городов других государств, оказывающих «особенно значимую помощь». Жешув первым получил это звание, сообщает «Московский Комсомолец».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда выступил в Киеве перед депутатами Верховной рады Украины.

Читайте также: Украина втягивает Польшу в войну против России