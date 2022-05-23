Жешув, Польша, 23 мая, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Звание «Город-спаситель» присвоил польскому Жешуву президент Украины Владимир Зеленский. Он подписал соответствующий указ.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По информации украинских массмедиа, через Жешув проходили поставки западных вооружений для Киева. Аэропорт Жешува стал главным хабом западных союзников Украины.

Зеленский заявил, что лично ввёл новое звание — «город-спаситель» — для городов других государств, оказывающих «особенно значимую помощь». Жешув первым получил это звание, сообщает «Московский Комсомолец».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда выступил в Киеве перед депутатами Верховной рады Украины.

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