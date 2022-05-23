Орск, Оренбургская область, , 06:21 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области полиция задержала двух местных жителей, которые причастны к повреждению системы водоснабжения. В результате чего 28 тыс. человек остались без воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Металлолом

По данным ведомства, 61-летний и 49-летний мужчины занимались поиском металлолома. Они наняли 21 мая экскаватор. Во время раскопок был поврежден трубопровод. Посёлок ОЗТП остался без воды.

По факту коммунальной аварии проводится проверка. По её результатам правоохранители примут процессуальное решение.

Противоаварийные работы проведены в тот же день (21 мая). Треснувшую чугунную трубу длинной 5 метров заменили. Водоснабжение населения восстановлено.