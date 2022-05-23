Ульяновск, 23 мая, 2022, 06:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохраняется холодная погода. Об этом сообщает управление МЧС.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Иней

По данным ведомства, ночью и утром 23 — 24 мая местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Отмечается, что температура будет падать до — 2 градусов.

«Объявляется «оранжевый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 — 23 мая из-за циклонов сохранится прохладная погода с кратковременными дождями и локальными грозами. Температура ожидается ниже климатической нормы.

Напомним, что ранее «оранжевый» уровень объявлялся Ульяновской области 20 — 22 мая из-за заморозков.

Как сообщало ИА REGNUM, «оранжевый» уровень опасности означает, что погода опасна, а следующий за ним «красный» уровень — что стихия очень опасна. Два первый уровня в погодной шкале — «зелёный» и «жёлтый».