Херсон, Украина, , 06:17 — REGNUM Боевики вооружённых сил Украины обстреляли село Белозерка Херсонской области ракетами из системы залпового огня «Ураган». Об этом 23 мая сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Испытания зенитных ракет в Херсонской области Mil.gov.ua

«Всего по населенному пункту подразделениями ВСУ было выпущено восемь неуправляемых ракет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе обстрела были убиты два человека, в том числе 14-лений ребёнок. Кроме того, около десяти жителей были ранены, повреждения получили десять домом.

Сообщается, что село обследовали на наличие неразорвавшихся снарядов российский сапёры. Местный житель рассказал, что над селом Белозерка постоянно системы ПВЛ сбивают ракеты.

«Слышно, как летят, слышно, как их сбивают, как они падают, слышно», — сказал мужчина.

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