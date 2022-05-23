Якутск, 23 мая, 2022, 06:14 — ИА Регнум. В Тулагино-Кильдямском районе, микрорайоне Кангалассы и в Промышленном округе отмечается подъем уровня паводковых вод. Подтоплены дворы и дороги. Режим ЧС ввели 23 мая в трех округах Якутска, сообщили в оперативном штабе.

40.mchs.gov.ru Паводок

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Из зоны затопления переселили почти 600 жителей села Едейцы Намского района. Уровни воды достигли 801 см при критической отметке с учетом дамбы 700 см.

Также сильно вода прибывает в село Капитоновка Тулагино-Кильдямском района.

В двух селах Усть-Алданского района подтоплено 23 двора. Подтоплено 20 дворовых территорий — в селе Огородтах, еще три — в селе Хоногор.

Как сообщало ИА REGNUM, на левом берегу реки Лена в 45 км к северу от Якутска дорогу в сторону микрорайона Кангалассы залило водой.