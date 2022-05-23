Екатеринбург, 23 мая, 2022, 06:09 — ИА Регнум. В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись три грузовых машины. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Сгоревший грузовик

Авария произошла вечером 22 мая на 262-м километре дороги. Один человек погиб и ещё один получил травмы.

По предварительным данным, после столкновения машин типа «ГАЗель» произошло возгорание. Один из водителей сгорел в кабине. Обстоятельства трагедии устанавливаются.