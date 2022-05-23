Поти, Грузия, 23 мая, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Жители портового города Поти в Грузии, проживающие недалеко от порта на улице Джавахишвили, заблокировали железнодорожный и автомобильный проезды в находящуюся неподалёку экономическую зону. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Порт в Поти

По данным журналистов, жители жалуются на то что в порту идёт перевалка вредных для здоровья грузов. Из-за этого возникают болезни у местного населения, в том числе у детей.

«Здесь невозможно жить, но, к сожалению, правительство не может этого понять. Мы просим их принять меры», — сказал журналиста один из протестующих.

Он отметил, что жителей улицы Джавахишвили восемь месяцев назад пообещали переселить, но за это время так ничего и не произошло. Протестующие намерены добиваться скорейшего переезда другое место жительства.

Стоит отметить, что акции протеста в Поти проходят примерно в течение трёх последних лет.