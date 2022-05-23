Оренбург, , 06:05 — REGNUM В Пономарёвском районе Оренбургской области выпал снег. Видео снегопада появилось в паблике «Типичный Оренбург» в соцсети «В Контакте».

Снег Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Стоит отметить, ранее снег выпал в Челябинской области и Башкирии, которые находятся по соседству с Оренбуржьем. Майские снегопады для этих регионов — нетипичное явление.

Согласно метеопрогнозу. 23 мая в Оренбургской области ожидаются ливни и грозы. Они будут сопровождаться мощным ветром. Его порывы могут достигать 20 метров.