Нью-Йорк, США, 23 мая, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Неизвестного мужчину, открывшего стрельбу по людям в метро, разыскивает полиция американского города Нью-Йорка. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба полиции города.

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По предварительной информации, неизвестный мужчина без видимых причин открыл стрельбу по людям в вагоне метро в момент, когда поезд пересекал Манхэттенский мост. Отмечается, что в конфликт со стрелявшим никто из пассажиров не вступал, никаких действий, которые могли бы спровоцировать мужчину применить оружие, очевидцы не вспомнили. Злоумышленник ранил с близкого расстояния одного из пассажиров метрополитена, мужчину 48 лет.

Уточняется, что стрелявший покинул вагон поезда сразу же после того, как состав прибыл на станцию «Канал-стрит». Пострадавший был экстренно госпитализирован в местную больницу с ранением груди. Спасти раненого врачам не удалось.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в стрельбе, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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