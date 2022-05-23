Петропавловск-Камчатский, , 05:48 — REGNUM Трое детей получили травмы при катании на качелях в центре Вилючинска на Камчатке. Следствие пришло к выводу, что это произошло из-за халатности работников МКУ «Благоустройство Вилючинска» — возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 мая в краевом СУ СКР.

Качели

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Снег и наледь на центральной площади города не были вовремя убраны из-за этого при катании на качелях в апреле ноги девятилетних мальчика и девочки попали между сидением и образовавшимся ледяным наростом. Дети получили средний и тяжкий вред здоровью. Выяснилось, что аналогичные травмы получил на этом же развлекательном сооружении 14-летний мальчик. Таким образом из-за халатности работников МКУ пострадали трое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребёнка в результате падения стеклянной бутылки с высоты.