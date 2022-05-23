Оттава, , 05:40 — REGNUM До восьми человек возросло количество погибших из-за урагана на юге Канады. Об этом 22 мая сообщила местная телекомпания CBC.

Ураган Pixabay.com

Ураган с грозой и сильным ветром, скорость отдельных порывов которого доходила до 130 км/час, обрушился 22 мая на канадские провинции Онтарио и Квебек. Большинство погибших из-за урагана получили смертельные травмы при падении деревьев. Одна женщина утонула, её лодка перевернулась во время шторма.

Кроме того, без энергоснабжения остались более 500 тыс. жителей. В пострадавших провинциях ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что федеральное правительство готово помочь нуждающимся и пострадавшим.

«Мы думаем обо всех пострадавших и выражаем благодарность бригадам, которые работают над восстановлением электроснабжения», — так написал Трюдо в своём Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек во время урагана с грозой в южных провинциях Канады.

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