Якутск, , 05:41 — REGNUM В Якутии ревакцинацию от коронавируса прошли 162 915 человек — это 66,4% от того количества жителей, у которых наступил срок повторной прививки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Вакцинация Mos.ru

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Первым компонентом вакцины привиты 626 105 человек, что составляет 87,3% взрослого населения республики.

Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Алданском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за последние сутки от COVID-19 выздоровели 20 пациентов.