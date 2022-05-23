Хабаровск, 23 мая, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 639 793 человека в Хабаровском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Первым компонентом привились 680 724 человека, ревакцинировались уже 136 398 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может вырасти доля «дельта»-штамма коронавируса, если иммунитет к нему будет ослабевать.