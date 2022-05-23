Улан-Удэ, 23 мая, 2022, 05:27 — ИА Регнум. В Бурятии локализовали сложный лесной пожар, сообщили ИА REGNUM 23 мая в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Возгорание возникло в Бичурском районе из-за неосторожного обращения с огнём. Пройденная огнём площадь составила 400 га, в том числе 50 га пройдено верховым пожаром.

Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер. В тушении принимают участие 237 человек. Задействовано 47 единиц лесопожарной техники.

Напомним, за прошедшие сутки в Бурятии тушили три лесных пожара в Закаменском и Селенгинском районах. Возгорание в Селенгинском районе ликвидировано на площади 0,2 га. На утро 23 мая продолжается тушение двух лесных пожаров в Закаменском районе на площади 46,5 га, из которых лесная площадь 11,5 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии действует особый противопожарный режим.