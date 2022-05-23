Манила, 23 мая, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Как минимум семь человек погибли в результате пожара на пассажирском судне Mercraft 2 в филиппинской провинции Кесон. Об этом 23 мая сообщил телеканал CNN Philippines.

Pixabay.com Пожар

По данным береговой охраны, пассажирское судно, на борту которого находилось 124 человека, около 05:00 по местному времени покинуло порт на филиппинском острове Полильо и направилось в город Риал в провинции Кесон. Пожар на борту судна произошёл, когда оно уже находилось в 500 метрах от порта Риал.

Среди пассажиров началась паника, люди стали прыгать за борт. По данным береговой охраны, в результате происшествия погибло семь человек, были спасены 105 человек, ещё шесть человек госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании на пассажирском судне в филиппинском порту Риал.