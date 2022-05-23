Вашингтон, 23 мая, 2022, 05:19 — ИА Регнум. В Пентагоне и Госдепартаменте США обсуждают возможность отправки военнослужащих спецподразделений в Киев для обеспечения безопасности посольства США, возобновившего работу. В случае утверждения такого решения контингент будет заниматься лишь охраной миссии, сообщает 22 мая The Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Также обсуждаются планы восстановления присутствия американских морпехов, охраняющих диппредставительства США, по всему миру.

При этом издание отмечает, что официальных запросов по этому вопросу президенту США Джо Байдену, главе Пентагона Ллойду Остину и главе комитета начштабов ВС США Марку Милли не поступало.

WSJ обращает внимание на то, что присутствие сил на Украине будет означать эскалацию по сравнению с первоначальными заявлениями Джо Байдена о том, что США не будут отправлять военных на Украину.

Некоторые представители военного ведомства хотели бы вернуть на Украину спецподразделения, которые занимались тренировкой украинских вооружённых сил.

Сейчас посольство США в Киеве охраняет служба дипломатической безопасности при Госдепартаменте.

19 мая Джон Кирби, занимавший тогда должность пресс-секретаря Пентагона, заявил, что минобороны США готово обсуждать с Госдепартаментом вопрос усиления охраны американского посольства в Киеве, передаёт ТАСС.

В феврале 2022 года США временно перевели посольство из Киева во Львов. Затем стало известно, что основная часть дипкорпуса США на Украине работает на территории Польши. 18 мая в украинской столице возобновилась работа посольства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк в качестве нового американского посла на Украине.

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