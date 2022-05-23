Бангкок, , 05:17 — REGNUM Представители США, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Чили, Южной Кореи и Японии, участвующие в торговых переговорах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке, обвинили Россию в негативных процессах, происходящих в мире. Обращение обнародовала пресс-служба американского представительства

«Мы выражаем нашу серьёзную обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации и угрозами продовольственной и энергетической безопасности в мире из-за действий России, которые ещё больше дестабилизировали мировую экономику и нарушили цепочки поставок в мире», — говорится в заявлении.

Авторы обращения также обвинил Россию в том, что она своими действиями якобы мешает другим восстанавливаться от последствий, полученных в результате введения антиковидных ограничений. Россию призвали «безоговорочно» вывести вооруженные подразделения с территории Украины. Представители АТЭС также заявили своей о поддержке Таиланда.

Стоит отметить, что это не первая попытка представителей западных стран обвинить Россию в последствиях антироссийских санкций. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что в росте цен на американских заправках тоже якобы виновата Россия.