Пекин, , 05:08 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал вести борьбу с пандемией, координируясь с экономическим и социальным развитием страны, сообщает агентство Синьхуа.

Ли Кэцян Foreign and Commonwealth Office

Ли Кэцян призвал активизировать усилия по эффективной координации борьбы с COVID-19 с экономическим и социальным развитием и усилить поддержку субъектов рынка, оказавшихся в затруднительном положении.

Ли, также являющийся членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сделал это заявление во время инспекционной поездки в города Цюйцзин и Куньмин провинции Юньнань на юго-западе Китая, которая прошла с 17 по 19 мая.