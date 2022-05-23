Пекин, , 05:03 — REGNUM В Китае был изданы выдержки из выступлений председателя КНР Си Цзиньпина о защите прав человека одновременно на китайской и английском языках, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

Китайско-английская двуязычная версия выдержек из выступлений Си Цзиньпина об уважении и защите прав человека была опубликована Центральным издательством компиляции и перевода.

Двуязычная версия, включающая девять тем, направлена на то, чтобы помочь читателям в стране и за рубежом развить глубокое понимание глубоких последствий важных заявлений Си Цзиньпина, а также усилий страны по уважению и защите прав человека.