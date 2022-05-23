Пекин, 23 мая, 2022, 05:03 — ИА Регнум. В Китае был изданы выдержки из выступлений председателя КНР Си Цзиньпина о защите прав человека одновременно на китайском и английском языках, сообщает агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Китайско-английская двуязычная версия выдержек из выступлений Си Цзиньпина об уважении и защите прав человека была опубликована Центральным издательством компиляции и перевода.

Двуязычная версия, включающая девять тем, направлена на то, чтобы помочь читателям в стране и за рубежом развить глубокое понимание глубоких последствий важных заявлений Си Цзиньпина, а также усилий страны по уважению и защите прав человека.