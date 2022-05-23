Манила, 23 мая, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Возгорание произошло на пассажирском судне Mercraft 2, на борту которого находились 124 человека, в филиппинской провинции Кесон. Об этом 23 мая сообщает телеканал ABC-CBN News.

Dave Hogg Пожар

Уточняется, что судно с пассажирами направлялось с филиппинского острова Поллило в город Риал в провинции Кесон. Когда судно уже находилось в 500 метрах от порта Риал, произошло возгорание на борту.

Среди пассажиров началась паника и они стали массово прыгать в воду. На помощь терпящему бедствие судно немедленно поспешили спасатели из порта. В настоящее время в районе места ЧП идут поисково-спасательные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на судне, производившем откачку нефтесодержащих вод в Архангельске.