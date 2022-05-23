Москва, 23 мая, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Природный газ, при сравнении в разных странах мира, наиболее доступен для населения Казахстана. Об этом говорится в исследовании, итоги которого 23 мая опубликовали РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

По данным исследования, кубометр газа в Казахстане стоит при пересчёте в российскую валюту 4,1 рубля. Россия заняла второе место в этом рейтинге с ценой 6,7 рубля. В Белоруссии газ в среднем стоит для населения 9,7 рубля.

Сообщается, что дороже всего кубометр голубого топлива стоит в Швеции — 137 рублей при пересчёте в российскую валюту. В Дании, Нидерландах и Испании за него дают более 80 рублей.

Эксперты отмечают, что газ в 11 странах вырос в цене в 2021 году более чем на 35%. В России его стоимость за это время выросла на 2,6%. По мнению специалистов, стоимость этого топлива будет оставаться высокой до конца 2022 года.