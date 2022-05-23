Макао, Китай, 23 мая, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Число посетителей, прибывших в Макао, выросло на 15,2% в месячном исчислении до 606 841 в апреле, сообщило статистическое агентство Специального административного района Макао, передает агентство Синьхуа.

(сс) AlexHe34 Макао

Однако, согласно последнему отчету Службы статистики и переписи населения, этот показатель снизился в годовом исчислении на 23,7%. Число новых посетителей сократилось на 59,8% в годовом исчислении до 180 938, в то время как число дневных посетителей выросло на 23,7% до 425 903.

За первые четыре месяца 2022 года число посетителей Макао сократилось на 2,0% в годовом исчислении до 2 483 688 человек.