Москва, , 04:53 — REGNUM Российские производители кисломолочной продукции столкнулись с проблемами при покупке закваски за рубежом. Поток поставок в настоящее время ограничен из-за санкций. Об этом говорится в письме члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского («Единая Россия») в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Кефир Imoflow

Закваска является базой для сметаны, творога и других продуктов. Компании ввозят в страну 80% закваски. Её приобретают в Болгарии, Дании, Италии и других странах. Из-за санкций иностранные партнёры не всегда продолжают работать с российскими производителями.

Впрочем, у поставщиков заквасок и производителей молочной продукции есть запасы, которых должно хватить на полгода. Кроме того, в России есть заводы, производящие основу для кисломолочной продукции (в Барнауле и Угличе). Но если их мощностей не хватит, речь может идти о рисках для отрасли.

«Неопределённость на рынке и смена поставщиков, перенастройка технологических процессов могут повлиять на объёмы производства и стоимость итогового продукта», — приводят «Известия» фрагмент письма.

Производители просят выделить дополнительную господдержку для отрасли.

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