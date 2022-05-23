Пекин, , 04:52 — REGNUM Официальные данные показали, что первичный индекс загрязнения воздуха в Пекине снизился на 32,1% в годовом исчислении за первые четыре месяца 2022 года, сообщает агентство Синьхуа.

Пекин

По данным Пекинского муниципального бюро экологии и охраны окружающей среды, средняя концентрация загрязняющих частиц PM2,5 в городе в период с января по апрель составляла 36 микрограммов на кубометр. Данный показатель отражает содержание в воздухе загрязняющих частиц диаметром 2,5 микрона или менее.

Власти Пекина приняли значительные меры по борьбе с загрязнением воздуха, включая продвижение электромобилей и мониторинг дизельных транспортных средств. По данным бюро, с января по апрель средние концентрации диоксида серы, диоксида азота и PM10 в Пекине также снизились на 25%, 13,3% и 20,8% соответственно в годовом исчислении.

Пекин совершил прорыв в борьбе с загрязнением воздуха в прошлом году, когда город достиг национального стандарта качества воздуха. Средняя концентрация PM2,5 в городе в 2021 году составила 33 микрограмма на кубический метр, что является самым низким уровнем с момента начала регистрации в 2013 году.