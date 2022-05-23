Якутск, 23 мая, 2022, 04:54 — ИА Регнум. В Якутии за последние сутки от COVID-19 выздоровели 20 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Госпитализированы четыре человека, выявлено 46 новых носителей коронавируса.

Лечение в стационарах получают 21,4% больных, в амбулаторных условиях — 78,6%.

Тяжёлые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки госпитализированы пять человек в ковидные отделения.