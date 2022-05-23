Гонконг, Китай, , 04:49 — REGNUM Почта Гонконга объявила, что с июля по декабрь 2022 года будет выпущено шесть комплектов специальных марок, включая памятные марки, посвященные 25-й годовщине создания Специального административного района (САР) Гонконг, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно официальному пресс-релизу, памятные марки, посвященные «25-летию создания Специального административного района Гонконг» и «25-летию дислокации Народно-освободительной армии Китая в Гонконге», впервые будут выпущены в июле.

Почта Гонконга также выпустит специальные марки на темы «Фрукты», «Гонконгская техника изготовления чхёнсама», «Динозавры» и «Комикс Мисс 13 Точек», известный комикс в Гонконге.

Шесть наборов специальных марок, которые будут выпущены, посвящены значимым событиям Гонконга и местного искусства и культуры для филателистов и общественности.