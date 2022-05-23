Петропавловск-Камчатский, , 04:47 — REGNUM Житель Камчатки поздним вечером 22 мая попал в ДТП с участием медведей, написало ИА «Камчатка-информ» со ссылкой на ГИБДД.

Медведи

Читайте также: В Забайкалье медведь несколько часов держал в страхе туристов

Авария произошла на 124 км автодороги Петропавловск-Камчатский — Мильково в районе посёлка Малка. Автомобиль Тойота Везель совершил наезд на двух медведей, которые выбежали на проезжую часть. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько неприятных часов испытали туристы на Кругобайкальской железной дороге из-за медведя.