Хельсинки, 23 мая, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Решение Финляндии о вступлении в Североатлантический военный альянс считает хорошо подготовленным и продуманным еврокомиссар (от Финляндии) по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен. Соответствующее заявление она сделала в опубликованном 23 мая интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Урпилайнен отметила, что Финляндия никогда не была нейтральной и на протяжении многих лет всё больше интегрируется с Западом. По словам Урпилайнен, вступление в Евросоюз стало большим и важным шагом для страны, а членство в НАТО, по её мнению, «вполне естественный следующий шаг».

«Так что решение продуманное и хорошо подготовленное. Его поддерживает население», — подчеркнула еврокомиссар.

Урпилайнен указала, что о возможном вступлении Финляндии в НАТО говорилось довольно много со всеми партиями и на всех уровнях, а за членство в военном альянсе высказались 188 из 200 депутатов.

По мнению еврокомиссара, членство в НАТО укрепит позиции Финляндии. Касательно взаимоотношений с Россией Урпилайнен заметила, что «в какой-то момент, возможно, вновь наступит время для диалога с РФ», но добавила, что до этого момента «ещё далеко».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто уверен в преодолении всех разногласий по поводу нежелания Турции видеть Финляндию и Швецию в НАТО.