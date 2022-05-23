Пекин, , 04:44 — REGNUM Китай выделил 500 млн юаней (около $74 млн) на ликвидацию последствий наводнений в этом году, сообщает агентство Синьхуа.

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Средства были совместно выделены Министерством финансов и Министерством водных ресурсов Китая.

Министерство водных ресурсов призвало к подготовке к потенциальным наводнениям, включая поддержание инфраструктуры борьбы с наводнениями, устранение рисков для безопасности и проведение учений по ликвидации стихийных бедствий.

Китай активизировал несколько чрезвычайных мер по борьбе с наводнениями с мая после сильных ливней, обрушившихся на южные районы страны.