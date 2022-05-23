Во Владивостоке внедорожник врезался в людей на остановке
Владивосток, 23 мая, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Во Владивостоке внедорожник въехал в стоящих на автобусной остановке людей.
Юлия Карнаева ИА REGNUM
На остановке
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«Машина была без водителя и поехала задним ходом. Пострадал пенсионер, личность второго пострадавшего уточняется», — сообщили «Дальневосточные Ведомости».
Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в автоаварии при наезде автомобиля на автобусную остановку в Горномарийском районе.