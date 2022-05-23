Шанхай, Китай, 23 мая, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Четыре линии метро Шанхая возобновили работу 22 мая, сообщила компания Shanghai Shentong Metro Group, добавив, что пассажиры должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста в течение 48 часов для входа в метро, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) beludise Шанхай

Доступными станут лини3,6,10 и 16, некоторые из которых соединяют железнодорожные вокзалы города и центральные районы города. Поезда метро на этих четырех линиях будут курсировать с 7:00 до 20:00.

Шанхай постепенно возобновляет работу предприятий и служб после того, как недавняя вспышка COVID-19 привела к остановке 25-миллионного мегаполиса. Передача инфекции среди населения во всех его 16 округах города была прекращена.