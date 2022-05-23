Тбилиси, 23 мая, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Правительство Грузии не оставит попыток взять под контроль Абхазию и Южную Осетию. Об этом заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Дмитрий-5-Аверин Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Я верю, что мы объединим страну, этому нет альтернативы. Будь то сегодня или завтра, но она будет объединена», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что политика присоединения Абхазии и Южной Осетии должна быть «разумной» и «прагматичной». Глава правительства также подчеркнул, что действия Тбилиси должны быть мирными.

Стоит отметить, ранее представители киевского режима призвали Тбилиси попытаться решить территориальные претензии к Абхазии и Южной Осетии силовым путём, чтобы открыть «второй фронт» России. В правительстве Грузии отметили, что ранее грузинская армия уже сталкивалась с российской. Гарибашвили пообещал, что не допустит повторения, так как это губительно скажется на стране.